Dizel skandalında uzlaşma görüşmelerine başladı | Ekonomi Haberleri

Volkswagen, Alman tüketici gruplarıyla dizel skandalı konusunda uzlaşma görüşmelerine başladı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen dizel araçların neden olduğu aşırı kirlilik nedeniyle kendisine dava açan Alman araç sahipleriyle yaşanan anlaşmazlığı çözüme kavuşturmak için görüşmeler yürüttüğünü belirtti.

Volkswagen 2015 yılında dizel araçlardaki aşırı kirlilik seviyelerini gizlemek için manipüle edilmiş motor yönetim yazılımı kullandığını kabul etti ve bu nedenle hakkında bir dizi soruşturma ve dava açıldı.

Volkswagen "Volkswagen ve Alman Tüketici Örgütleri Federasyonu vzbv, anlaşmazlığın çözüme kavuşturulmasıyla ilgili görüşmelere başlamayı kabul etti" dedi.

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Volkswagen ayrıca "Görüşmeler çok erken bir aşamada ve çözüme gideceğine dair bir garanti yok. Her iki taraf da görüşmelerin gizli kalması konusunda anlaştı" dedi.

Alman tüketiciler, VW'den tazminat alma konusunda ABD'deki araç sahiplerinden daha az başarılı oldu çünkü Alman otomobilleri dizel skandalının ardından yola uygunluk belgelerini kaybetmedi.

Almanya'da VW'nin dizel araçları, müşterilerin araç motoru yönetim yazılımının güncellenmesini kabul etmeleri halinde yola uygunluk belgelerini korudu. VW bu sayede Almanya'da sattığı sorunlu dizel otomobiller için tüketicilere tazminat verirken diğer ülkelerdekinden farklı bir yol izleyebildi.

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