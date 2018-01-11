‹ Önceki Haber Bilecik: İş dünyası dövizle borçlanmak istemiyor Bilecik: İş dünyası dövizle borçlanmak istemiyor Sonraki Haber › Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı: 2018 yılında kur... Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı: 2018 yılında kur...

Dışişleri bakanından 'Halkbank' açıklaması

11.01.2018 - 11:59

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu süreçte Halkbank'a ekonomik olarak zarar verirlerse tabii ki dava açma hakkı var. Mağdur edilirse bu hakkını araması son derece doğaldır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halk Bankasının eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de yargılandığı davada suçlu bulunmasına ilişkin, hukukun üstünlüğünden dem vuran bir ülkenin hukuki olmayan bir siyasi yargılama sürecine sahne olmasını "trajikomik" diye nitelendirerek "Bu süreçte Halkbank'a ekonomik olarak zarar verirlerse tabii ki dava açma hakkı var. Mağdur edilirse bu hakkını araması son derece doğaldır." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Atilla davası, Fetullah Gülen'in iadesi süreci ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında yürütülen soruşturma gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

##$HABER_1443320$##

Atilla'nın davada, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek", "ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek", "ABD bankalarını dolandırmak", "ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek", "kara para aklama suçuna iştirak etmek"ten suçlu bulunmasına değinen Çavuşoğlu, bunun FETÖ güdümlü bir tiyatro olduğunun görüldüğünü ifade etti. 

FETÖ'nün 17-25 Aralık'ta düzenlediği belgelerin mahkemeye delil diye sunulmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Hukukun üstünlüğünden dem vuran bir ülkenin hukuki olmayan bir siyasi yargılama sürecine sahne olması gerçekten trajikomik bir olay ve biz bunu Amerikalılara da net bir şekilde söyledik." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, alınan kararın ardından nisan ayına kadar devam edecek süreç hakkında da bilgi verdi. Atilla'nın avukatlarının ya da savcının itirazda bulunabileceğini dile getiren Çavuşoğlu, infaz memurunun da cezalarla ilgili rapor hazırlayacağını, bu rapora da itirazlar olabileceğini ve sonuçta hakimin kararını vereceğini anlattı. Ardından da temyiz yolunun geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Burada biz çalışmaları yaptık, önce bürokrat arkadaşlarımız, müsteşarlarımız bir araya geldi, sonra Bekir Bozdağ başkanlığında bizler bir araya geldik. Sayın başbakan ve cumhurbaşkanına bilgileri arz ettik. Hangi adımlar atılır, siyasi, ekonomik yansımaları ne olur, bizler hangi adımları atabiliriz. Bunların çalışmasını yaptık. Bu süreçte Halkbank'a ekonomik olarak zarar verirlerse tabii ki dava açma hakkı var. Mağdur edilirse bu hakkını araması son derece doğaldır." diye konuştu. 


Etiketler

  • Mevlüt Çavuşoğlu
  • Halk Bankası
  • siyasi yargılama
‹ Önceki Haber Bilecik: İş dünyası dövizle borçlanmak istemiyor Bilecik: İş dünyası dövizle borçlanmak istemiyor Sonraki Haber › Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı: 2018 yılında kur... Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı: 2018 yılında kur...
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.719 Değişim: 0,99% Hacim : 7.245 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 113.058 11.01.2018 Yüksek 114.719
Açılış: 114.329
3,7742 Değişim: 0,06%
Düşük 3,7710 12.01.2018 Yüksek 3,7776
Açılış: 3,77195
4,5432 Değişim: -0,01%
Düşük 4,5379 12.01.2018 Yüksek 4,5472
Açılış: 4,54365
160,53 Değişim: 0,13%
Düşük 160,30 12.01.2018 Yüksek 160,67
Açılış: 160,32
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.