Dışişleri bakanından 'Halkbank' açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu süreçte Halkbank'a ekonomik olarak zarar verirlerse tabii ki dava açma hakkı var. Mağdur edilirse bu hakkını araması son derece doğaldır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halk Bankasının eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'de yargılandığı davada suçlu bulunmasına ilişkin, hukukun üstünlüğünden dem vuran bir ülkenin hukuki olmayan bir siyasi yargılama sürecine sahne olmasını "trajikomik" diye nitelendirerek "Bu süreçte Halkbank'a ekonomik olarak zarar verirlerse tabii ki dava açma hakkı var. Mağdur edilirse bu hakkını araması son derece doğaldır." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Atilla davası, Fetullah Gülen'in iadesi süreci ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında yürütülen soruşturma gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

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Atilla'nın davada, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek", "ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek", "ABD bankalarını dolandırmak", "ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek", "kara para aklama suçuna iştirak etmek"ten suçlu bulunmasına değinen Çavuşoğlu, bunun FETÖ güdümlü bir tiyatro olduğunun görüldüğünü ifade etti.

FETÖ'nün 17-25 Aralık'ta düzenlediği belgelerin mahkemeye delil diye sunulmasının hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Hukukun üstünlüğünden dem vuran bir ülkenin hukuki olmayan bir siyasi yargılama sürecine sahne olması gerçekten trajikomik bir olay ve biz bunu Amerikalılara da net bir şekilde söyledik." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, alınan kararın ardından nisan ayına kadar devam edecek süreç hakkında da bilgi verdi. Atilla'nın avukatlarının ya da savcının itirazda bulunabileceğini dile getiren Çavuşoğlu, infaz memurunun da cezalarla ilgili rapor hazırlayacağını, bu rapora da itirazlar olabileceğini ve sonuçta hakimin kararını vereceğini anlattı. Ardından da temyiz yolunun geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Burada biz çalışmaları yaptık, önce bürokrat arkadaşlarımız, müsteşarlarımız bir araya geldi, sonra Bekir Bozdağ başkanlığında bizler bir araya geldik. Sayın başbakan ve cumhurbaşkanına bilgileri arz ettik. Hangi adımlar atılır, siyasi, ekonomik yansımaları ne olur, bizler hangi adımları atabiliriz. Bunların çalışmasını yaptık. Bu süreçte Halkbank'a ekonomik olarak zarar verirlerse tabii ki dava açma hakkı var. Mağdur edilirse bu hakkını araması son derece doğaldır." diye konuştu.

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