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Dış ticaret rakamları açıklandı

31.12.2019 - 10:09
Dış ticaret rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Kasım ayında ihracat yüzde 0,1 artarak 15,5 milyar dolar; ithalat yüzde 9,7 artarak 17,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Kasım ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,1 artarak 15 milyar 503 milyon dolar, ithalat yüzde 9,7 artarak 17 milyar 737 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 232,2 ARTTI

Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 232,2 artarak 2 milyar 234 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Kasım ayında yüzde 95,8 iken, 2019 Kasım ayında yüzde 87,4'e geriledi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 1 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1, ithalat yüzde 3,4 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1, ithalat yüzde 12,7 arttı.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Kasım ayında 1 milyar 393 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 956 milyon dolar ile Irak, 915 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 837 milyon dolar ile İtalya takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Kasım ayında 1 milyar 985 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 772 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 656 milyon dolar ile Almanya ve 802 milyon dolar ile ABD izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 4,7 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Kasım ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,7'dir. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,7'dir. Kasım ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,9'dur.

GENEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 16 MİLYAR 221 MİLYON DOLAR OLDU

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalarak 16 milyar 221 milyon dolar, ithalat ise yüzde 11,8 artarak 18 milyar 228 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89 oldu.


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