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Dış ticaret rakamları açıklandı

29.11.2019 - 10:06 | Son Güncelleme :
Dış ticaret rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

İhracat ekim ayında yıllık yüzde 0.1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolar olurken; ithalat ise ekim ayında yıllık yüzde 8 artarak 17 milyar 472 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ekim ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 15 milyar 664 milyon dolar, ithalat yüzde 8 artarak 17 milyar 472 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 263,6 ARTTI

Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 263,6 artarak 1 milyar 808 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ekim ayında yüzde 96,9 iken, 2019 Ekim ayında yüzde 89,6'ya geriledi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 0,5 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ekim ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,5 azaldı, ithalat yüzde 3,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat değişmedi, ithalat yüzde 9,5 arttı.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya'ya  yapılan ihracat 2019 Ekim ayında 1 milyar 385 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 950 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 941 milyon dolar ile İtalya ve 874 milyon dolar ile Irak takip etti. Rusya'dan  yapılan ithalat, 2019 yılı Ekim ayında 1 milyar 787 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 726 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 516 milyon dolar ile Almanya ve 976 milyon dolar ile ABD izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,9 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ekim ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,9'dur. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,5'tir. Ekim ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16,2'dir.

GENEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 16 MİLYAR 338 MİLYON DOLAR OLDU

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 16 milyar 338 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,8 artarak 18 milyar 177 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,9 oldu.


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