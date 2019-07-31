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Dış ticaret rakamları açıklandı

31.07.2019 - 10:00 | Son Güncelleme :
Dış ticaret rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin ihracatı haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolara, ithalatı da yüzde 22,7 düşüşle 14 milyar 259 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan haziran ayına ve ocak-haziran dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre, ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolar, ithalat yüzde 22,7 düşüşle 14 milyar 259 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 42,5 azalarak 3 milyar 177 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın haziran ayında yüzde 70,1 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 77,7'ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, bir önceki aya göre ihracat yüzde 15,5, ithalat da yüzde 0,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,1, ithalat ise yüzde 14,8 azalış kaydetti.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ

Türkiye'nin ihracatı, ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarak 83 milyar 716 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 19,8 düşüşle 98 milyar 566 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 63,6 azalışla 14 milyar 849 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,9 olarak hesaplandı.

GENEL TİCARET SİSTEMİ'NE GÖRE DIŞ TİCARET

Genel Ticaret Sistemi'ne göre de ihracat, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 azalarak 11 milyar 594 milyon dolar oldu. İthalat ise bu dönemde yüzde 22,9 düşüşle 15 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda dış ticaret açığı yüzde 41,3 gerileyerek 3 milyar 477 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,9 olarak belirlendi. 

 


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