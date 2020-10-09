‹ Önceki Haber Merkez Bankası'ndan swap adımı Merkez Bankası'ndan swap adımı Sonraki Haber › Londra Borsası, Borsa Italiana’nın satışında anlaştı Londra Borsası, Borsa Italiana’nın satışında anlaştı

Dış ticaret endeksleri açıklandı

09.10.2020 - 10:49
Dış ticaret endeksleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

İhracat birim değer endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 0,9 artarken, ithalat birim değer endeksi yüzde 3,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 yükseldi. Endeks bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,2 ve yakıtlarda yüzde 29,8 düştü.

İthalat birim değer endeksi ise ağustosta yıllık bazda yüzde 3,5 geriledi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,9 artarken, yakıtlarda yüzde 30,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,4, ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 azaldı.

##$HABER_1464773$##

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ

İhracat miktar endeksi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azaldı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,3 artarken, yakıtlarda yüzde 50,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,5 geriledi.

İthalat miktar endeksi ise ağustosta 2019'un aynı ayına göre yüzde 24,7 yükseldi. Endeks, söz konusu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,9, yakıtlarda yüzde 12,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,5 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre temmuzda 165,6 olan ihracat miktar endeksi, yüzde 8,8 azalarak ağustosta 150,9'a düştü. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ağustos 2019'da 158,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 8,4 azalarak, bu yılın ağustos ayında 145,4 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre temmuzda 134 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 6,6 artarak ağustosta 142,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de Ağustos 2019'da 119,7 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 18,2 artarak bu yılın ağustos ayında 141,5 olarak hesaplandı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl ağustosta 103,5 olarak hesaplanan dış ticaret haddi, 4,8 puan artarak bu yılın ağustos ayında 108,3 oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.158 Değişim: 0,64% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 14:26
Düşük 1.151 09.10.2020 Yüksek 1.159
Açılış: 1.153
7,9323 Değişim: -0,14%
Düşük 7,9037 09.10.2020 Yüksek 7,9571
Açılış: 7,9435
9,3627 Değişim: 0,13%
Düşük 9,3073 09.10.2020 Yüksek 9,3705
Açılış: 9,3505
489,03 Değişim: 1,16%
Düşük 483,22 09.10.2020 Yüksek 489,37
Açılış: 483,44
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.