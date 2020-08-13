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Dış ticaret endeksleri açıklandı

13.08.2020 - 10:48
Dış ticaret endeksleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

İhracat birim değer endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 2,8, ithalat birim değer endeksi de yüzde 9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,4, yakıtlarda yüzde 42,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,6 düştü.

Endeks, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi ise haziranda yıllık bazda yüzde 9 geriledi. Endeks, geçen yılın ayını ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,2, yakıtlarda yüzde 37,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,3 azalış kaydetti.

Endeksi 2020'nin ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 düştü.

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İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 18,5 ARTTI

İhracat miktar endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artış gösterdi. Endeks gıda, içecek ve tütünde yüzde 32,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17,9 artarken, yakıtlarda yüzde 35,9 azaldı.

Endeks, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 23,8 azaldı.

İthalat miktar endeksi ise haziranda yıllık bazda yüzde 22,1 yükseldi. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 35, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18 artarken, yakıtlarda yüzde 15,8 azalış kaydetti.

Endeks, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre mayısta 123,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 18,8 artarak haziran ayında 147'ye çıktı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl haziranda 143,8 olan ihracat miktar endeksi de yüzde 0,7 artarak bu yılın haziran ayında 144,8 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre mayısta 113,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 7,6 artarak haziranda 121,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl haziran ayında 115,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,9 artarak bu yılın haziran ayında 122,3'e yükseldi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Haziran 2019'da 102,9 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 7 puan artarak, bu yıl haziran ayında 109,9 olarak kayıtlara geçti.

Dış ticaret haddi, bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 9,3 puan artarak 110,8 oldu.


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