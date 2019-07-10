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Dış ticaret endeksleri açıklandı

10.07.2019 - 10:44
Dış ticaret endeksleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

İhracat birim değer endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 5,4, ithalat birim değer endeksi yüzde 3,9 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6, yakıtlarda yüzde 7,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,7 düştü.

İthalat birim değer endeksi, mayıs ayında yıllık bazda yüzde 3,9 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1, yakıtlarda ise yüzde 0,2 azaldı.

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İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

İhracat miktar endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,4 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,2, yakıtlarda yüzde 115,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17,8 artış kaydetti.

İthalat miktar endeksi de yıllık bazda yüzde 16 azalış gösterdi. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,4 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8 artarken, yakıtlarda yüzde 2,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17,7 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, nisan 2019'da 161,7 olan ihracat miktar endeksi yüzde 8,5 artarak, mayısta 175,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın mayıs ayında 149,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 18,4 artışla Mayıs 2019'da 177,4 olarak gerçekleşti.

Bu yılın nisan ayında 120,2 olan ithalat miktar endeksi ise yüzde 2,6 azalışla mayıs ayında 117,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Mayıs 2018'de 147 olan ithalat miktar endeksi yüzde 16,5 azalarak, bu yılın aynı ayında 122,7 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Mayıs 2018'de 102,9 olarak elde edilen dış ticaret haddi 1,6 puan azalarak bu yılın mayıs ayında 101,3 olarak kayıtlara geçti. 


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