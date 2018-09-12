‹ Önceki Haber Gram altın ne kadar? İşte son durum Gram altın ne kadar? İşte son durum Sonraki Haber › IMF Başkanı Lagarde'dan 'adaylık' açıklaması IMF Başkanı Lagarde'dan 'adaylık' açıklaması

Dış ticaret endeksleri açıklandı

12.09.2018 - 10:51
Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 2,1, ithalat birim değer endeksi yüzde 5,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 yükseldi.

Endeks, aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,5 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,6, yakıtlarda yüzde 38,6, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 1,6 arttı.

İthalat birim değer endeksi söz konusu dönemde yüzde 5,9 artış gösterdi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,5, yakıtlarda yüzde 36,2 artarken, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 0,2 geriledi. 

##$HABER_1449030$##

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ ARTTI

İhracat miktar endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artış gösterdi. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,9, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 18,2 artarken, yakıtlarda yüzde 1,8 azaldı.

İthalat miktar endeksi ise bu dönemde yüzde 11,8 geriledi. Endekste geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,4, yakıtlarda yüzde 3,5 artış gerçekleşirken, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayinde yüzde 6,4 düşüş kayıtlara geçti. 

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, haziranda 147,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,1 artarak temmuzda 155 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın temmuz ayında 141,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 9,3 artarak temmuz ayında 154,7'ye ulaştı.

Haziranda 131,9 olan ithalat miktar endeksi temmuzda yüzde 0,9 azalışla 130,7 olarak kaydedildi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın temmuz ayında 158,5 olan ithalat miktar endeksinin yüzde 13,5 azalışla bu yılın temmuz ayında 137,1 olduğu görüldü.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Temmuz 2017'de 107,1 olarak elde edilen dış ticaret haddi, bu yılın temmuz ayında 3,8 puan azalarak 103,3'e düştü.


Etiketler

‹ Önceki Haber Gram altın ne kadar? İşte son durum Gram altın ne kadar? İşte son durum Sonraki Haber › IMF Başkanı Lagarde'dan 'adaylık' açıklaması IMF Başkanı Lagarde'dan 'adaylık' açıklaması
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
92.227 Değişim: -0,18% Hacim : 7.059 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 91.924 12.09.2018 Yüksek 93.553
Açılış: 92.836
6,3502 Değişim: 0,11%
Düşük 6,3347 13.09.2018 Yüksek 6,3577
Açılış: 6,3431
7,3932 Değişim: 0,22%
Düşük 7,3732 13.09.2018 Yüksek 7,4219
Açılış: 7,37725
246,29 Değişim: 0,10%
Düşük 245,72 13.09.2018 Yüksek 246,64
Açılış: 246,04
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.