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Dış ticaret endeksleri açıklandı

11.07.2018 - 10:46
Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9, ithalat birim değer endeksi yüzde 7,7 arttı.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 yükseldi.

Endeks, aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,4 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,2, yakıtlarda yüzde 38,5, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 5,4 arttı.

AA'nın haberine göre; İthalat birim değer endeksi söz konusu dönemde yüzde 7,7 artış gösterdi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,5, yakıtlarda yüzde 32,6 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 2,4 yükseldi.

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İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ ARTTI

İhracat miktar endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artış gösterdi. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 4,2 artarken, yakıtlarda yüzde 39,4 azaldı.

İthalat miktar endeksi ise bu dönemde yüzde 2 düştü. Endekste geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,2, yakıtlarda yüzde 5 azalış gerçekleşirken, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayinde yüzde 4,6 artış kayıtlara geçti.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, nisanda 147,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,3 artarak mayısta 149,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın mayıs ayında 149,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,4 artarak mayıs ayında 150,4'e ulaştı.

Nisanda 144,6 olan ithalat miktar endeksi mayısta yüzde 1,9 azalışla 141,9 olarak kaydedildi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın mayıs ayında 152,9 olan ithalat miktar endeksinin yüzde 3,8 azalarak bu yılın mayıs ayında 147,1 olduğu görüldü.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Mayıs 2017'de 105,6 olarak elde edilen dış ticaret haddi, bu yılın mayıs ayında 2,7 puan azalarak 102,9'a düştü. 


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