Dış ticaret dengesi açıklandı | Ekonomi Haberleri

İhracat haziran ayında yüzde 15.7 artışla 13.46 milyar dolar olurken; ithalat haziran ayında yıllık yüzde 8.3 artışla 16.31 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat yüzde 8,3 artarak 16 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 15,1, İTHALAT YÜZDE 3,2 AZALDI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 azalarak 75 milyar 21 milyon dolar, ithalat yüzde 3,2 azalarak 98 milyar 895 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI HAZİRAN AYINDA YÜZDE 17,0 AZALDI

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 17,0 azalarak 3 milyar 430 milyon dolardan, 2 milyar 846 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Haziran ayında yüzde 77,2 iken, 2020 Haziran ayında yüzde 82,6'ya yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜZDE 73,2 ARTTI

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 73,2 artarak 13 milyar 788 milyon dolardan, 23 milyar 874 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Haziran döneminde yüzde 86,5 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 75,9'a geriledi.

HAZİRAN AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 94,5 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Haziran ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

2020 Ocak-Haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

HAZİRAN AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 73,7 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Haziran ayında ara mallarının payı yüzde 73,7, sermaye mallarının payı yüzde 14,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 11,4 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Haziran döneminde ise ara mallarının payı yüzde 75,7, sermaye mallarının payı yüzde 13,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,3 oldu.

HAZİRAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 290 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 12 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 790 milyon dolar ile ABD, 701 milyon dolar ile Irak, 628 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,8'ini oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 102 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 619 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 455 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 74 milyon dolar ile Irak ve 3 milyar 602 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,8'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 935 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 527 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 183 milyon dolar ile Rusya, 907 milyon dolar ile Irak ve 779 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,8'ini oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 10 milyar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 113 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 731 milyon dolar ile Rusya, 6 milyar 61 milyon dolar ile ABD ve 3 milyar 856 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,6'sını oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 15,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 15,3, ithalat yüzde 8,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6,4, ithalat yüzde 9,3 azaldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,2 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2'dir. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5'tir.

Haziran ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 84,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,0'dır. Ocak-Haziran döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,0'dır. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,4'tür.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2020 YILI HAZİRAN AYINDA 12 MİLYAR 745 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artarak 12 milyar 745 milyon dolar, ithalat yüzde 11,1 artarak 15 milyar 835 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 3,1 azalarak 3 milyar 189 milyon dolardan, 3 milyar 91 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Haziran ayında yüzde 77,6 iken, 2020 Haziran ayında yüzde 80,5'e yükseldi.

İHRACAT 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE 70 MİLYAR 893 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 15,3 azalarak 70 milyar 893 milyon dolar, ithalat yüzde 4,1 azalarak 94 milyar 527 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 58,8 artarak 14 milyar 883 milyon dolardan, 23 milyar 633 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Haziran döneminde yüzde 84,9 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 75,0'a geriledi.

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