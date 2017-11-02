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Dış ticaret açığı yüzde 75 arttı

02.11.2017 - 11:12 | Son Güncelleme : 02.11.2017 - 11:41

Dış ticaret açığı ekim ayında yüzde 74.6 artarak 7.36 milyar dolar oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre dış ticaret açığı Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 74.6 artarak 7.36 milyar dolar oldu. İhracat Ekim'de yüzde 9 artışla 13.9 milyar dolar, ithalat yüzde 25.2 artarak 21.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bakanlık verilerine göre Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 32.1 artışla 61.2 milyar dolar oldu.

Bu dönemde ihracat yüzde 10.36 artışla 129.08 milyar dolar, ithalat ise yüzde 16.53 artışla 190.3 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılı Ekim ayında yüzde 75.2 iken, 2017 yılı Ekim ayında yüzde 65.4 olarak gerçekleşti.

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Ekim ayında en çok ihraç edilen fasıl 2.17 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları olurken, bu fasılı 1.3 milyar dolar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, 823 milyon dolar ile örme giyim eşyası ve aksesuarı takip etti.

En çok ithal edilen fasıl ise 3.33 milyar dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler olurken, bu fasılı 2.44 milyar dolar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, 2.3 milyar dolar ile elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları izledi.

Altın verilerini içermeyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncü verilerine göre ise Ekim'de ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.6 artışla 13.53 milyar dolar oldu.

TİM verilerine göre ihracat 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 128.66 milyar dolar, son 12 aylık dönemde ise yüzde 10.7 artışla 154.23 milyar dolara ulaştı.

Son açıklanan OVP'ye göre ihracatın 2017 yılında 156.5 milyar dolar olacağı öngörülüyordu. 


Etiketler

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  • ihracat
  • TÜİK
  • dış ticaret
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
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