Dış ticaret açığı yüzde 54 arttı

Dış ticaret açığı şubat ayında yüzde 54.2 artışla 5.76 milyar dolar, ilk iki ayda ise yüzde 83.7 artışla 14.84 milyar dolar oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ay başında açıkladığı öncü veriler dış ticaret açığının Şubat'ta enerji ithalatı öncülüğünde yüzde 54 artışla 5.75 milyar dolar olduğuna işaret ediyordu. TÜİK verilerine göre ihracat Şubat'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 13.18 milyar dolar, ithalat yüzde 19.7 artışla 18.94 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İlk iki ayda ise ihracat yüzde 9.8 artışla 25.26 milyar dolar, ithalat yüzde 28.8 artışla 40.46 milyar dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Şubat ayında yüzde 76.4 iken, 2018 Şubat ayında yüzde 69.6'ya geriledi.

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Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 23.8 artarak 6.84 milyar dolar, AB'nin ihracattaki payı ise 2017 Şubat ayında yüzde 45.7 iken, 2018 Şubat ayında yüzde 51.9 oldu.

Şubat'ta en fazla ihracat yapılan ülke 1.36 milyar dolar ile Almanya olurken, bu ülkeyi 864 milyon dolar ile İtalya, 840 milyon dolar ile İngiltere ve 666 milyon dolar ile ABD takip etti.

İthalatta ilk sırayı Çin alırken, bu ülkeden yapılan ithalat, 1.86 milyar dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1.8 milyar dolar ile Rusya, 1.66 milyar dolar ile Almanya ve 875 milyon dolar ile Fransa izledi.