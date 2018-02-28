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Dış ticaret açığı yüzde 108 yükseldi

28.02.2018 - 10:32

Dış ticaret açığı ocak ayında yüzde 108.8 artışla 9.07 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak'ta ihracat, ithalat ve dış ticaret verileri şöyle gerçekleşti:

* Dış ticaret açığı Ocak'ta yüzde 108.8 artışla 9.07 milyar dolar oldu (Öncü veri: 9.06 milyar dolar açık)

* İhracat Ocak ayında yüzde 10.7 artarak 12.46 milyar dolar, ithalat yüzde 38 artarak 21.52 milyar dolar oldu

* Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı öncü verilere göre dış ticaret açığı altın ithalatındaki sert yükseliş ve enerji faturasındaki artışla Ocak ayında yüzde 108.54 artışla 9.06 milyar dolar oldu 


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