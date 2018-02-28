Dış ticaret açığı yüzde 108 yükseldi

Dış ticaret açığı ocak ayında yüzde 108.8 artışla 9.07 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak'ta ihracat, ithalat ve dış ticaret verileri şöyle gerçekleşti:

* Dış ticaret açığı Ocak'ta yüzde 108.8 artışla 9.07 milyar dolar oldu (Öncü veri: 9.06 milyar dolar açık)

* İhracat Ocak ayında yüzde 10.7 artarak 12.46 milyar dolar, ithalat yüzde 38 artarak 21.52 milyar dolar oldu

* Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı öncü verilere göre dış ticaret açığı altın ithalatındaki sert yükseliş ve enerji faturasındaki artışla Ocak ayında yüzde 108.54 artışla 9.06 milyar dolar oldu