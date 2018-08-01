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Dış ticaret açığı temmuz ayında azaldı

01.08.2018 - 13:12 | Son Güncelleme :
Dış ticaret açığı temmuz ayında azaldı

Dış ticaret açığı temmuz ayında yüzde 32.4 azalarak 6 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan öncü verilere göre Temmuz ayı ve Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret verileri şöyle gerçekleşti:

Reuters'da yer alan habere göre; dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 32.4 azalarak 6 milyar dolar oldu. Temmuz'da ihracat yüzde 11.8 artarak 14.1 milyar dolar, ithalat yüzde 6.4 azalarak 20.1 milyar dolar oldu.

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İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Temmuz ayında yüzde 58.7 iken, 2018 Temmuz'da yüzde 70.1 olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Ocak-Temmuz'da yüzde 17.4 artarak 46.7 milyar dolar oldu. Ocak-Temmuz'da ihracat yüzde 7.1 artarak 96.3 milyar dolar, ithalat yüzde 10.2 artarak 143.1 milyar dolar oldu.

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