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Dış ticaret açığı açıklandı

31.01.2018 - 10:17 | Son Güncelleme : 31.01.2018 - 11:05

Dış ticaret açığı aralık ayında 9.21 milyar dolar, 2017'de 76.74 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin ihracatı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 10,2 artarak 157 milyar 55 milyon dolar, ithalatı yüzde 17,7 artışla 233 milyar 792 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, yüzde 36,8 yükselerek 76 milyar 736 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 2017 yılına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre, ihracat geçen yıl, 2016'ya göre yüzde 10,2 artarak 142 milyar 530 milyon dolardan 157 milyar 55 milyon dolara, aynı dönemde ithalat da yüzde 17,7 artışla 198 milyar 618 milyon dolardan 233 milyar 792 milyon dolara yükseldi.

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Dış ticaret açığı ise yüzde 36,8 artışla 56 milyar 89 milyon dolardan 76 milyar 736 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016'da yüzde 71,8 iken geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 67,2'ye geriledi. 


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