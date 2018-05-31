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Dış ticaret açığı 6.69 milyar dolar oldu

31.05.2018 - 10:01 | Son Güncelleme :
Dış ticaret açığı 6.69 milyar dolar oldu

Dış ticaret açığı nisan ayında 6.69 milyar dolar oldu. Beklenti 6.70 milyar dolar olması yönündeydi. Nisan ayında ithalat yıllık yüzde 15.56 arttı.

Dış ticaret dengesi Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35.6 artarak 6.69 milyar dolara yükseldi. TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre dış ticaret dengesi yılın ilk dört ayında yüzde 56.2 artışla 27.4 milyar dolar oldu.

İhracat Nisan ayında yüzde 7.8 artışla 13.9 milyar dolar, ithalat yüzde 15.6 artışla 20.6 milyar dolara çıktı.

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İhracat Ocak-Nisan döneminde yüzde 8.6 artışla 55 milyar dolar, ithalat yüzde 20.8 artışla 82.4 milyar dolar oldu.

Avrupa Birliği'ne ihracat geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 22 artışla 7 milyar dolar oldu. AB'nin ihracattaki payı geçen yılın aynı dönemine göre 5.9 yüzde puan artışla yüzde 50.7 oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre Nisan ayı dış ticaret açığı 6.65 milyar dolar olmuştu.


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