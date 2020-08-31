‹ Önceki Haber Gıda devinden 2.6 milyar dolarlık satın alma Gıda devinden 2.6 milyar dolarlık satın alma Sonraki Haber › TCMB ve Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı TCMB ve Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

Dış İklim Destekleyici | Podcast

31.08.2020 - 16:10
Dış İklim Destekleyici | Podcast | Ekonomi Haberleri

Yurt dışı piyasalar ılımlı pozitif bir açılış sergilerken, bu hava Türkiye’ye de bir ölçüde yansıyor. Yurt dışında süren bu olumlu hava Türkiye’yi de etkisi altına alacak mı? Bu gelişmeler kritik önemde olacak.

Bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

Yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.079 Değişim: -1,99% Hacim : 14.974 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.076 31.08.2020 Yüksek 1.102
Açılış: 1.102
7,3396 Değişim: -0,09%
Düşük 7,3288 01.09.2020 Yüksek 7,3506
Açılış: 7,346
8,7664 Değişim: -0,06%
Düşük 8,7425 01.09.2020 Yüksek 8,7754
Açılış: 8,7718
464,44 Değişim: -0,08%
Düşük 463,76 01.09.2020 Yüksek 465,16
Açılış: 464,84
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.