Dış İklim Destekleyici | Podcast | Ekonomi Haberleri

Yurt dışı piyasalar ılımlı pozitif bir açılış sergilerken, bu hava Türkiye’ye de bir ölçüde yansıyor. Yurt dışında süren bu olumlu hava Türkiye’yi de etkisi altına alacak mı? Bu gelişmeler kritik önemde olacak.

Bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

Yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Etiketler