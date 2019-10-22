Dijital vergi yüzde 7.5 | Ekonomi Haberleri

Bir süredir hazırlıkları devam eden vergi paketine göre her türlü reklam hizmetleri artık dijital hizmet vergisine tabi olacak.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Dijital hizmet vergisi yüzde 7.5 olarak uygulanacak. Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler de vergiye tabi olacak.

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Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri de verginin konusu olarak kabul edilecek. Dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri de dijital hizmet vergisine tabi olacak. Taslakta dijital ortam, “Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevrim içi faaliyetin gerçekleştirildiği her türlü ortam” olarak tanımlandı. Türkiye’den elde edilen hasılatı bir önceki hesap döneminde 20 milyon lira veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Euro’dan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaf olacak. Dijital hizmet vergisi yüzde 7.5 olarak uygulanacak. Dijital hizmet vergisi, matraha oranın uygulanması suretiyle hesaplanacak. Bu şekilde hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmayacak.

Taslağa göre değeri 5 milyon liranın üstündeki konutlara getirilecek yüzde 1’lik değerli konut vergisi için her yıl beyanname verilecek. Cumhurbaşkanı değerli konut vergisi için belirlenen 5 milyon liralık tutarı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye yetkili olacak. Yine Cumhurbaşkanı yüzde 1’lik vergiyi de bir katına kadar artırmaya sıfıra kadar indirmeye yetkili olacak.

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