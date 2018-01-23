‹ Önceki Haber Hazine 3,3 milyar lira borçlandı Hazine 3,3 milyar lira borçlandı Sonraki Haber › Elon Musk artık maaş almayacak Elon Musk artık maaş almayacak

Dev televizyon kanalı el değiştiriyor

23.01.2018 - 17:27

Doğuş Yayın Grubu bünyesinde faaliyet gösteren NTV Spor’ın satışı için Discovery Channel ile anlaşmaya varıldı. Taraflar arasındaki imzanın saatler içinde atılacağı öğrenildi. Son imzaların atılacağı toplantıda taraf avukatları hazır bulunuyor.

Doğuş Grubu bünyesindeki NTV Spor, 17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başladı. Özellikle İspanya La Liga, İngiltere Premier Ligi, NBA ve Formula 1 yayınları ile bir döneme damga vurdu.

NTV Spor, 2010 yılı başında Kral TV’nin karasal yayın frekansından yayın yapmaya başlamış ve bu sayede izlenilebilirliğini artırarak tam anlamıyla ulusal bir spor kanalına dönüştü.

Güntekin Onay, 2017-2018 futbol sezonu öncesi NTV Spor’dan ayrılarak beIN Sports’a transfer olmuştu. NTV Spor bünyesinde Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol gibi Türkiye’nin en çok izlenen ve takip edilen spor yorumcuları bulunuyor. NTV Spor Genel Yayın Yönetmeni ise Fuat Akdağ.

NTV Spor’un bundan sonraki yayın hayatı ile ilgili yönetimin nasıl bir karar alacağı ise henüz netlik kazanmadı.


‹ Önceki Haber Hazine 3,3 milyar lira borçlandı Hazine 3,3 milyar lira borçlandı Sonraki Haber › Elon Musk artık maaş almayacak Elon Musk artık maaş almayacak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
118.400 Değişim: 0,99% Hacim : 7.496 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 117.495 23.01.2018 Yüksek 118.956
Açılış: 117.844
3,7683 Değişim: -0,16%
Düşük 3,7680 23.01.2018 Yüksek 3,8032
Açılış: 3,77415
4,6301 Değişim: 0,06%
Düşük 4,6260 23.01.2018 Yüksek 4,6544
Açılış: 4,6275
162,09 Değişim: 0,08%
Düşük 161,83 23.01.2018 Yüksek 163,37
Açılış: 161,96
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.