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Dev şirketlerden kâr açıklaması

28.07.2017 - 09:34

Türkiye'nin dev şirketlerinden Turkcell, Tofaş ve Garanti Bankası ikinci çeyrek net kârını açıkladı.

Turkcell'in ( TCELL ) ikinci çeyrek net kârı yüzde 69 artışla 704 milyon lira olurken; güçlü operasyonel sonuçların ardından şirket 2017 yılı için FAVÖK marjı ve gelir büyüme beklentisini yukarı revize etti.

Turkcell'in dün akşam KAP'a açıkladığı finansal sonuçlarına göre; ikinci çeyrek gelirleri yaklaşık yüzde 29 artışla 4.32 milyar lira, FAVÖK'ü ise yaklaşık yüzde 42 artışla 1.46 milyar lira olarak gerçekleşti.
Turkcell böylece son 10 yılın en yüksek gelir ve FAVÖK büyümesi ile bugüne kadarki en yüksek gelir ve FAVÖK seviyesine ulaştı.

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FAVÖK marjı da geçen yıl ikinci çeyreğe göre 3.1 puan artışla yüzde 33.8 oldu.

İkinci çeyrek sonuçlarının ardından 2017 beklentilerinde yukarı yönlü revizyona giden Turkcell, yılın tamamı için gelir büyüme beklentisini yüzde 16-18 aralığından yüzde 21-23 aralığına yükseltti.

Şirket, FAVÖK marjı beklentisini de yüzde 32-34 aralığından yüzde 33-35 aralığına yükseltirken, yatırım harcamaları/gelirler beklentisini ise yüzde 19-20 aralığında korudu.

TOFAŞ'IN KÂRI 312.5 MİLYON TL OLDU

Tofaş'ın ( TOASO ) ikinci çeyrek net kârı yaklaşık yüzde 31 artışla 312.5 milyon lira oldu. Şirketin dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlara göre, ikinci çeyrek gelirleri ise yüzde 23 artışla 4.5 milyar lira olarak gerçekleşti.

GARANTİ BANKASI'NIN KÂRI BEKLENTİNİN ÜZERİNDE GELDİ

Garanti Bankası'nın ( GARAN ) ikinci çeyrek solo net kârı yüzde 1 artışla 1.55 milyar lira oldu ve beklentinin üzerinde gerçekleşti. Reuters anketine göre bankanın net kârının yüzde 4 düşüşle 1.48 milyar lira olması bekleniyordu.

Bankanın dün akşam KAP'a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, ikinci çeyrek sonunda kredi ve alacakları ise 2016 sonuna göre yüzde 8.3 artarak 201.5 milyr lira olarak gerçekleşti.

 


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