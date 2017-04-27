Dev şirketlerden kâr açıklaması

Garanti Bankası'nın birinci çeyrek kârı yaklaşık yüzde 47 artarken, Turkcell'in birinci çeyrek kârı yüzde 18.5 azaldı.

TURKCELL'IN KÂRI YÜZDE 18.5 AZALDI

Turkcell ( TCELL ) grup ilk çeyrek net kârı kur farkı gideri ve kredilerden kaynaklanan faiz giderlerindeki artışın etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.5 azalarak 459 milyon lira oldu.

Şirketten dün akşam KAP'a gönderilen ilk çeyrek finansal sonuçlara göre, grup gelirleri 2017 yılının birinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 25.6 büyüyerek 4.05 milyar liraya ulaştı.

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GARANTİ BANKASI'NIN KÂRI YÜZDE 47 ARTTI

Garanti Bankası'nın ( GARAN ) ilk çeyrek net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 47 artışla 1.53 milyar liraya çıktı. Bankanın dün akşam KAP'a gönderdiği ilk çeyrek finansal sonuçlara göre, krediler ve alacakları da 2016 sonuna göre yüzde 5.3 artarak 196 milyar liraya çıktı.

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