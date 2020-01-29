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Dev şirketin net kârı yüzde 74 düştü

29.01.2020 - 14:34 | Son Güncelleme :
Dev şirketin net kârı yüzde 74 düştü | Ekonomi Haberleri

Dünyanın dördüncü petrokimya şirketi SABIC'ın, 2019 yılı net kârı yüzde 74 düştü.

Suudi Arabistan'a ait dünyanın dördüncü petrokimya şirketi SABIC'ın, 2019'daki yıllık net kârı bir önceki yıla göre yüzde 73,8 azalarak 1,5 milyar dolara geriledi. Şirket, Suudi Arabistan Menkul Kıymetler Borsası'na (Tadawul) yaptığı açıklamada, 2018'de net kârın 5,738 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Açıklamada, 2019'daki net kârda ise bir önceki yıla göre yüzde 73,8 düşüş kaydedildiği ve bu rakamın 1,5 milyar dolarda kaldığı belirtildi.

Hisselerinin çoğunluğu dünya devi Saudi Aramco'ya ait olan şirketin kâr oranlarındaki bu keskin düşüşün, ürünlerin ortalama satış fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandığı ifade edildi.

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ABD ve Çin'in üretim kapasitesinin artırmasının ardından şirket şimdi 2020 işletme faaliyetlerinde bir yavaşlama bekliyor.

SABIC'ın açıklamasında ayrıca ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının, petrokimya alanında küresel piyasalarda büyük baskılara neden olduğu ve fiyatları etkilediği öne sürüldü.

Petrol yan ürünlerini işlemek hedefiyle 1976'da Kraliyet kararnamesiyle Riyad'da kurulan SABIC petrokimya şirketinin yüzde 70'lik hissesi hükümet adına kayıtlı olup, alanında dünyanın dördüncü büyük şirketi olarak biliniyor.

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