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Dev şirketin CEO'sundan sürpriz istifa kararı!

07.12.2020 - 13:45
Dev şirketin CEO'sundan sürpriz istifa kararı! | Ekonomi Haberleri

Avrupa'nın en büyük online moda sitesi Zalando’nun CEO’su Rubin Ritter, eşinin "Mesleki tutkularının öncelikli olması gerektiğini" söyleyerek görevinden istifa etmeyi planladığını açıkladı.

Avrupa'nın en büyük online moda sitesi Zalando’nun CEO’su Rubin Ritter, aldığı milyon dolarlık maaşını elinin tersiyle iterek, sürpriz şekilde istifa kararı aldı. Ritter, aldığı istifa kararına ilişkin yaptığı açıklamada "Zalando'nun önceliğim olduğu muhteşem 11 yılın ardından hayatıma yeni bir yön verme zamanının geldiğini hissediyorum. Aileme daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Eşim ve ben, önümüzdeki yıllarda onun mesleki tutkularının öncelikli olması konusunda hemfikiriz. Bu nedenle görevimden ayrılmak istiyorum" dedi.

Avrupa'nın en büyük online moda sitesi Zalando 2020 yılının son çeyreğinde 1,85 milyar Euro'luk cirosuyla sektörde lider konumuna yükseldi.  


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