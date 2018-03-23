Dev şirket önce battı, şimdi kurucusunu kaybetti

Küresel çaptaki tüm mağazalarını kapatmaya hazırlanan Toys “R” Us'ın kurucusu Charles Lazarus 94 yaşında yaşamını yitirdi.

15 Mart'ta ABD'deki tüm mağazaları için tasfiye kararı alan, Asya ve Avrupa'daki satış noktalarının da aynı kaderi paylaşacağı Toys “R” Us'ın kurucusu Charles Lazarus, 94 yaşında yaşamını yitirdi.

1923'te Washington'da dünyaya gelen Lazarus, ilk parasını çocuk yaştayken babası Frank Lazarus ile birlikte kırık bisikletleri onarıp satarak kazandı.

İkinci Dünya Savaşı'nda orduda şifre çözücü olarak görev yapan Lazarus, 1948'de babasının bisiklet dükkânını bebek mobilyalarıyla doldurdu. Mobilyaların uzun ömürlü olması, bir müşterinin alışveriş yapması için nadiren geri dönmesi üzerine Lazarus, mobilyaları da oyuncaklarla değiştirdi. Lazarus'a göre oyuncaklar satılmak için şahane ürünlerdi çünkü çok uzun ömürlü değillerdi.

Ünlü iş adamı, ilk Toys “R” Us mağazasını 1957'de Maryland eyaletinde açtı. Düşük fiyatlarla yüksek satış hacmine ulaşmayı hedefleyen Lazarus, oyuncak alışverişini yalnızca yılbaşında yapılan bir harcamadan tüm yıla yayılan bir alışkanlığa dönüştürdü.

40 YIL ÖNCE HALKA AÇILDI

1966 yılına gelindiğinde Washington eyaletindeki dört mağazasının yıllık geliri 12 milyon dolara ulaşan Toys “R” Us, o dönemin birçok oyuncak zincirine sahip Interstate Department Stores'a 7,5 milyon dolara satıldı. Sonraki sekiz yılda 43 yeni mağaza faaliyete başladı. Interstate'in 1974'te iflas etmesinden sonra ise Toys “R” Us, 1978'de halka açıldı ve Lazarus, CEO'luğa getirildi.

1987'de 60 milyon dolardan fazla geliri olan Charles Lazarus, Forbes'un en çok kazanan CEO'lar listesinde birinci sırayı aldı. O dönem Forbes'a bir röportaj veren tecrübeli iş adamı motivasyonunu, "Hayatınızda başarı istiyorsanız bunu istemelisiniz. Ben bunu istedim. Fakirdim ve zengin olmak istiyordum" diyerek açıklamıştı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 106 MAĞAZASINI KAPATMA KARARI ALMIŞTI

Eylül ayında iflas başvurusunda bulunan ve 28 Şubat tarihinde kayyum atanan Toys R Us, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatmaya karar vermişti. Şirket tarafından 106 mağazanın kapatılmasıyla 3 bin personelin işsiz kalacağı bildirilmişti.

EYLÜL AYINDA İFLAS KARARI ALMIŞTI

2013'ten bu yana kâr açıklamayan Toys "R" Us'ın borcu 5 milyar doları aştı ve Eylül 2017'de iflas başvurusunda bulundu. İngiltere'de Maplin'in 200 mağazası ve 2.500 personeli bulunurken, Toys "R" Us 106 mağazasında yaklaşık 3 bin çalışanı istihdam ediyor.

5 MİLYAR DOLAR BORÇLARI VAR

Toys "R" Us yaklaşık 5 milyar dolar civarında bir borç sarmalıyla uğraşırken dikkat çeken bir diğer unsur da iflas sürecindeki bankacı, avukat ve danışman ordusunda ödenen devasa rakamlar.

Şirketin 5 milyar dolar olan bu borçlarının 400 milyon dolarının 2018'de, 1.7 milyar dolarının da 2019 yılında ödenmesi gerekiyordu.

Toys "R" Us yaklaşık 5 milyar dolar civarında bir borç sarmalıyla uğraşırken dikkat çeken bir diğer unsur da iflas sürecindeki bankacı, avukat ve danışman ordusunda ödenen devasa rakamlar. İflas mahkemesine açıklamada bulunan şirketin avukatları saatlik çalışma için 1.745 dolar aldıklarını açıklamıştı.

Federal mahkemede davayı takip eden vasiler de 17 üst düzey yöneticiye 32 milyon dolar ödenmesini teklif etmişti.

ONLINE PAZAR KARŞISINDA DURAMADI

Lazarus'un 1994'te CEO'luk 1998'de de Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmasından sonra Toys “R” Us'ın karşı karşıya kaldığı yeni bir sorun vardı: Amazon gibi online alışveriş kanallarının ya da 1998'de oyuncak satışlarını Toys “R” Us'ın elinden alan Wal-Mart'ın yükselişi.

ABD merkezli yatırım firması Bain Capital LLC, KKR & Co. ve emlak yatırım tröstü Vornado Realty Trust, 7,5 milyar kaldıraçlı satın alma için Toys “R” Us'la anlaştı.

38 ülkede bin 600 mağazaya sahip firma, 15 Mart 2018'de ABD'deki 800 mağazasının tamamı için tasfiye kararı aldı. Sırada Avustralya, Fransa, Polonya, Portekiz ve İspanya'daki Toys “R” Us mağazaları var. İflas sürecindeki şirketin elinde Kanada, iç Avrupa ve Japonya'daki mağazalar kalacak ve bunlar için alıcı aranacak.

TÜRKİYE'DE DE MAĞAZALARI VARDI

Toys "R" Us bir dönem Türkiye'de de faaliyet göstermişti. 1996 yılında Türkiye pazarına giren ve 30'un üzerinde mağazaya ulaşan marka 2008 yılında ise kepenklerini kapatmıştı.

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