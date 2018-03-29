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Dev şirket fabrikasını Türkiye'ye taşıyor

29.03.2018 - 12:01
Dev şirket fabrikasını Türkiye'ye taşıyor

Bünyesinde Kent, Falım, First, Olips, Jelibon, Milka, Oreo ve Toblerone gibi birçok markayı barındıran atıştırmalık üreticisi Mondelēz International, Türkiye’de 2018’de 44 milyon TL’lik yatırım yapmayı hedefliyor.

Son 6 yılda Türkiye’de 200 milyon TL’lik yatırım yaptıklarının altını çizen Mondelez Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, 2018 sonunda Mondelez ülkeleri arasında Türkiye’yi sakız alanında liderliğe taşımak istediklerini söyledi. Mondelez’in 160’ı aşkın ülkede 90 bin çalışanı olduğunu ve 26 milyar dolarlık ciroya ulaştığını söyleyen Karagöz, “Türkiye ciromuz ise 2017’de 720 milyon TL’ye ulaştı. 2016 da 12 milyon TL zarar etmiştik. Ancak 2017’de ise 50 milyon TL kâr elde ettik. 1200 kişiye de doğrudan istihdam sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘HOROZU YAKALA’

Fransa’daki St. Genest sakız fabrikasının kapatıldığını, buradaki üretim bantlarının Türkiye’deki Gebze’de bulunan fabrikalarına taşındığını ifade eden Karagöz, “Hollywood ve Trident sakız hatlarını Türkiye’ye getirdik. Artık bu markaları Türkiye’de üreteceğiz. Hollywood sakız markası Türkiye’de yok ancak bu taşınma ile Fransa’dan yapılan 22 milyon liralık ihracat da artık Türkiye’den yapılmış olacak. Sakız pazarında Mondelez ülkeleri arasında Fransa’dan sonra ikinci sıradayız. Fransa’nın sembolü horoz. Bu sene sloganımız ‘horozu yakala’ olacak. 2018 sonunda Fransa’yı geçmeyi hedefliyoruz ” dedi.

AVRUPA’YA TÜRK ‘BONİBON’U

Mondelez sakız ve şeker fabrikaları içinde kapasite ve fiziki büyüklük anlamında en büyüğüne Türkiye’nin sahip olduğunu kaydeden Karagöz, yakaladıkları yüzde 19’luk büyümenin asıl nedeninin ihracat olduğunun altını çizdi. Karagöz, “Çok uluslu şirketlerin ülkelere katkısı da burada ortaya çıkıyor. Birçok pazara ürünlerimizi rahat ulaştırıyoruz. Türkiye’deki ürünleri yurtdışında satmış oluyoruz. İhracat denince civar ülkeler akıllara geliyor. Ancak bizim bir numaralı ihracat ülkemiz ABD. AB ülkeleri de ihracat pazarlarımız arasında. İhracatta birinci ligde oynuyoruz. Polonya, Hollanda gibi ülkelerde de büyüdük. Hollanda’ya bonibon satıyoruz. Bonibon Türk markası ve Türkiye’de üretiliyor. Dünyanın her yerine bonibon satmak istiyoruz. Fransa’ya, İspanya’ya, Yunanistan’a ihracatı arttırdık. Latin Amerika ülkelerine ihracat da iyi gidiyor” diye konuştu.


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