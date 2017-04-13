Dev satış tamamlandı

Boyner Perakende'de Boyner Holding'in yüzde 12'ye kadar pay satışı tamamlandı.

Boyner Perakende'de sermaye artışı sonrası, ana ortak Boyner Holding'in şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 12'sini diğer hissedar Mayhoola'ya satış işlemi tamamlandı. Buna göre, Boyner Perakende'de Boyner Holding'in payı yüzde 42.8'e gerilerken, Mayhoola'nın payı ise yüzde 42.68'e yükseldi.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Boyner Holding, Boyner Perakende'nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 12'sini toplam 173.1 milyon TL'ye Mayhoola for Investments LLC'ye satmak üzere Mart ayında sözleşme imzalamıştı.

Dün akşam KAP'ta yer alan açıklamaya göre; Boyner Holding'in Boyner Perakende'nin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 12'sine tekabül eden toplam 6.92 milyon lira nominal değerdeki payları toplam 173.1 milyon lira tutara Mayhoola'ya devri, ilk etaptaki yaklaşık yüzde 4.7'lik satışı müteakip, geri kalan yaklaşık yüzde 7.3'lük kısmın da satışı ile tamamlandı.

Etiketler