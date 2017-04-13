‹ Önceki Haber Dolar sert dalgalanıyor! İşte beklenti Dolar sert dalgalanıyor! İşte beklenti Sonraki Haber › Enerji Bakanlığı yeni YEKA için ilana çıktı Enerji Bakanlığı yeni YEKA için ilana çıktı

Dev satış tamamlandı

13.04.2017 - 10:03

Boyner Perakende'de Boyner Holding'in yüzde 12'ye kadar pay satışı tamamlandı.

Boyner Perakende'de sermaye artışı sonrası, ana ortak Boyner Holding'in şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 12'sini diğer hissedar Mayhoola'ya satış işlemi tamamlandı. Buna göre, Boyner Perakende'de Boyner Holding'in payı yüzde 42.8'e gerilerken, Mayhoola'nın payı ise yüzde 42.68'e yükseldi.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Boyner Holding, Boyner Perakende'nin çıkarılmış sermayesinin yüzde 12'sini toplam 173.1 milyon TL'ye Mayhoola for Investments LLC'ye satmak üzere Mart ayında sözleşme imzalamıştı.

Dün akşam KAP'ta yer alan açıklamaya göre; Boyner Holding'in Boyner Perakende'nin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 12'sine tekabül eden toplam 6.92 milyon lira nominal değerdeki payları toplam 173.1 milyon lira tutara Mayhoola'ya devri, ilk etaptaki yaklaşık yüzde 4.7'lik satışı müteakip, geri kalan yaklaşık yüzde 7.3'lük kısmın da satışı ile tamamlandı.


Etiketler

‹ Önceki Haber Dolar sert dalgalanıyor! İşte beklenti Dolar sert dalgalanıyor! İşte beklenti Sonraki Haber › Enerji Bakanlığı yeni YEKA için ilana çıktı Enerji Bakanlığı yeni YEKA için ilana çıktı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
90.107 Değişim: -0,93% Hacim : 3.111 Mio.TL Son veri saati : 17:27
Düşük 90.010 13.04.2017 Yüksek 91.285
Açılış: 91.201
3,6730 Değişim: 0,65%
Düşük 3,6415 13.04.2017 Yüksek 3,6787
Açılış: 3,64945
3,9062 Değişim: 0,22%
Düşük 3,8837 13.04.2017 Yüksek 3,9190
Açılış: 3,89775
151,55 Değişim: 0,39%
Düşük 150,49 13.04.2017 Yüksek 152,28
Açılış: 150,96
1,0619 Değişim: -0,42%
Düşük 1,0609 13.04.2017 Yüksek 1,0678
Açılış: 1,06643
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.