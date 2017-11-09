Dev satın almaya 'CNN' engeli

ABD Adalet Bakanlığı, ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden AT&T ile eğlence sektörünün devi Time Warner'ın birleşmesine CNN'in çatı şirketinin satılması şartını getirdi.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Adalet Bakanlığı yetkilileri, AT&T'nin Time Warner'ı satın almasının ancak CNN, CNN International, TNT, TBS ve HBO gibi kanalları kapsayan Turner Broadcasting ya da DirecTV'yi satması halinde mümkün olacağını bildirdi.

Bu bilgiyi teyit eden AT&T'nin CEO'su John Stephens, şirketin birleşme durumunda Turner Broadcasting ya da DirecTV'yi satmayı düşünmediğini açıkladı. Söz konusu haberlerin ardından Time Warner'ın hisseleri günü yüzde 6'ın üstünde düşüşle kapattı. AT&T'nin hisse senetleri ise yüzde 1,1 değer kazandı.

Yaklaşık 85 milyar dolarlık birleşmeye engel olabilecek Turner Broadcasting, Time Warner çatısı altında faaliyet gösteriyor. DirecTV ise 2014 yılında AT&T'nin bünyesine katılmıştı.

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