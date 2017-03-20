Dev ihale sonuçlandı

Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesinde kilovatsaat başına en düşük teklifi 6,99 dolar/cent ile Kalyon - Hanwha Grubu verdi. Enerji Bakanı Berat Albayrak Karapınar güneş santralinde yatırım tutarını 1.3 milyar doları aşacağını söyledi.

Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalesi, 4 konsorsiyumun katılımıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında yapıldı. Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde bulunan ve bin megavat kapasite tahsisli Karapınar YEKA-1 GES ihalesine, Limak- CMEC- Hareon Solar Ortak Girişim Grubu, Kalyoncu- Hanwha Grubu, Çalık Enerji - Solargiga Ortak Girişim Grubu ve AKC Güneş Ortak Girişim Grubu katıldı.

YEKA-1 GES İHALESİNİ KALYON-HANWHA GRUBU ALDI

İhalede en düşük teklifi 0.0699 USD/kWh ile Kalyoncu- Hanwha Grubu verdi.

İhale 18 turda tamamlandı. Kalyoncu- Hanwha Grubu 6,99 USD cent/kwh ile ihaleyi alan girişim oldu. İhalede 5.turda fiyat 7,81 USD cent/kWh seviyesinde iken ilk çekilen grup Limak-CMEC-Hareon Solar Ortak Girişim Grubu oldu. İkinci çekilen grup son 7,73 USD cent/kWh teklifle Çalik Enerji – Solargiga Ortak Girişim Grubu oldu.

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Proje kapsamında, Türkiye’de yılda minimum 500 megavat fotovoltaik modül üretim kapasitesine sahip güneş paneli fabrikası kurulacak ve 10 yıl boyunca Karapınar YEKA’da bin megavatlık bağlantı kapasitesi tahsisi yapılacak. Şartnameye göre, ilk 500 megavattaki yerlilik oranının yüzde 60 olması planlanıyor.

YÜZDE 80'İ TÜRK MÜHENDİSLER OLACAK

Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemedeki şartlar gereğince konsorsiyumun Türkiye'de güneş modüllerinin tüm bileşenlerini kapsayacak şekilde yıllık en az 500 MW’lık üretim kapasitesine sahip olması ve yüzde 80 oranında Türk mühendislerin çalıştığı bir Ar-Ge merkezi kurması gerekiyor.

1,3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Kalyon Enerji ve Hanwha Q CELLS konsorsiyumunun projeyi hayata geçirmek için yapacağı yatırım tutarının 1,3 milyar dolar düzeyinde olacağı öngörülüyor.

Yarışma sonrası konu hakkında değerlendirmede bulunan Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkanı Kutay Kaleli, YEKA modelinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamada yerli ve yenilenebilir kaynakların

ağırlığını artırmaya yönelik dönüşüm hedefinin en önemli parçalardan biri olduğunun altını çizdi.

GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli sözlerini şu şekilde sürdürdü ‘’Öncelikle Türkiye güneş enerjisi sektörünü temsilen yarışmayı kazanan Kalyon Enerji ve Hanwha Q CELLS şirketlerini kutluyorum. Bu önemli başarılarından dolayı kutluyoruz. Bakanlığımızın da çok önem

verdiği bu projenin belirlenen sürelerden daha önce tamamlanacağına şüphem yok. Yarışmanın sonuçlanması ile Türkiye güneş enerjisi yatırımları, daha da önemlisi yerli ve milli bir güneş enerjisi sanayisi oluşturma hedefinde şimdiye kadarki en büyük adımını atmış oldu.

PSİKOLOJİK SINIRIN ALTINA İNİLDİ

Yarışma sonucunda 19. turda fiyat teklifi psikolojik 7 ABD dolar-sent sınırının altına inerek 6,99 dolar-sent olarak gerçekleşti. Öncelikle şunu belirtmek isterimki teklif sahipleri içerisinde en yüksek yabancı ortaklık oranı yüzde 50-50 ile Kalyon - Hanhwa Q CELLS ortak girişim grubu idi. Dolayısı ile bu yatırımın yapılması ile en yüksek oranda yabancı sermayenin de Türkiye’ye girişi bu sonuçla ortaya çıkıyor. Bu sonuç yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bu yatırımın 650 milyon dolarının yabancı sermaye olarak ülkemize girişi demek. Bu mutluluk verici bir haber. En geç 36 ay içerisinde işletmeye girmiş 1GW yerli güneş santralimiz, en geç 21 ay sonra işletmeye girmiş yerli 500 MW fabrikamız olmuş olacak.

Konya, Karapınar’da hayata geçecek bu proje yatırım sürecinde gerçekleşecek teknoloji transferi, nitelikli işgücü artışı gibi faydalar sayesinde de Türkiye güneş enerjisi sektörü için önemli bir sıçrama noktası yaratacak ve ülkemizin bu alandaki gelişimine çok önemli düzeyde hız kazandıracak.

REKABET GÜCÜ KAZANDI

Yarışmada oluşan rekor düzeydeki bu düşük fiyat ise güneşin elektrik üretiminde diğer kaynaklarla rekabet edebilecek seviyeye ulaştığının yeni bir kanıtı oldu. Dünyada henüz hiçbir ülkede ulaşılamamış bu ölçekte dev bir projenin Türkiye'de başlayacak olması ve yüksek teknolojiye dayalı önemli miktarda dış yatırımın çekilecek olması aynı zamanda uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisinin geleceğine olan güveninin de önemli bir göstergesi oldu.’’

Türkiye’nin güneş enerjisine dayalı elektrik üretim kapasitesi Şubat ayı sonu itibari ile 899 MW’a, güneşin toplam kapasite içindeki payı ise yüzde 1,1’e ulaşmıştı. Türkiye’deki mevcut yasal düzenlemeler güneş enerjisinden üretilen elektriğe kilovat-saat başına 13,3 ABD dolar-sentlik alım garantisi sağlıyor. Bu rakam santrallerde kullanılan ekipmanların yerlilik oranına göre artış gösteriyor.

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