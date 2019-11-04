‹ Önceki Haber Altına 9 ayda 64.5 milyar liralık yatırım Altına 9 ayda 64.5 milyar liralık yatırım Sonraki Haber › Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum

Dev halka arz için onay çıktı

04.11.2019 - 08:46
Dev halka arz için onay çıktı | Ekonomi Haberleri

Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu, milli petrol şirketi Aramco'nun, hisselerinin bir kısmının halka arzı yönündeki talebini onayladı.

Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, halka arz talebinin kabul edildiği; yatırım yapmak isteyenlere yönelik şirketin finansal tabloları, faaliyetleri ve yönetimi hakkında kapsamlı bilgilerin yer aldığı raporun da arzın başlayacağı tarihten önce yayımlanacağı ifade edildi. Açıklamada, halka arzın ne zaman başlayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Vizyon 2030’un en önemli ayaklarından birini Aramco’nun hisselerinin bir kısmının halka arz edilmesi ve buradan elde edilecek gelirle diğer sektörlere yatırım yapılması olarak açıklamıştı.

Dünya petrol arzının yüzde 10’unu karşılayan Suudi şirket geçen yıl 111.1 milyar dolarla Apple, Google, Exxon’un toplamından daha fazla net kar açıklamıştı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.088 Değişim: 1,65% Hacim : 6.504 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.144 04.11.2019 Yüksek 100.441
Açılış: 99.267
5,7365 Değişim: 0,51%
Düşük 5,6838 04.11.2019 Yüksek 5,7407
Açılış: 5,7072
6,3926 Değişim: 0,20%
Düşük 6,3455 04.11.2019 Yüksek 6,3990
Açılış: 6,3799
278,27 Değişim: 0,13%
Düşük 276,01 04.11.2019 Yüksek 278,57
Açılış: 277,90
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.