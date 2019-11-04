Dev halka arz için onay çıktı | Ekonomi Haberleri

Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu, milli petrol şirketi Aramco'nun, hisselerinin bir kısmının halka arzı yönündeki talebini onayladı.

Suudi Arabistan Sermaye Piyasası Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, halka arz talebinin kabul edildiği; yatırım yapmak isteyenlere yönelik şirketin finansal tabloları, faaliyetleri ve yönetimi hakkında kapsamlı bilgilerin yer aldığı raporun da arzın başlayacağı tarihten önce yayımlanacağı ifade edildi. Açıklamada, halka arzın ne zaman başlayacağına ilişkin ise bilgi verilmedi. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Vizyon 2030’un en önemli ayaklarından birini Aramco’nun hisselerinin bir kısmının halka arz edilmesi ve buradan elde edilecek gelirle diğer sektörlere yatırım yapılması olarak açıklamıştı.

Dünya petrol arzının yüzde 10’unu karşılayan Suudi şirket geçen yıl 111.1 milyar dolarla Apple, Google, Exxon’un toplamından daha fazla net kar açıklamıştı.

Etiketler