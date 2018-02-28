Deutsche Bank'a manipülasyon cezası

Alman Deutsche Bank, manipülasyon cezası olarak 240 milyon dolar ödeyecek.

Deutsche Bank, Libor gösterge faiz oranında manipülasyon yaptığı suçlaması nedeniyle 240 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Alman bankası, ABD antitröst davasında diğer bankalarla gizli anlaşmalar yaparak gösterge Libor'u manipüle etmekle suçlanıyordu.

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Deutsche Bank ile yapılan ön anlaşma Manhattan'da görülen davada açıklandı. Kararın hakim tarafından onaylanması bekleniyor. Daha önce aynı suçlama nedeniyle Citibank 130 milyon dolar, Barclays 120 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

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