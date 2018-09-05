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"Dev bankalar birleşebilir"

05.09.2018 - 14:53
"Dev bankalar birleşebilir"

UBS'nin araştırmasına göre, özellikle banka sayısının çok olduğu Almanya ve Avusturya'da birleşmelerin olması bekleniyor.

İsviçre bankası UBS, Avrupa’da yakın gelecekte büyük bankalar arasında birleşmelerin olabileceğini bildirdi. Raporda, özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasını sıkılaştırmaya başlamaması durumunda, Avrupa’daki birçok bankanın tek başına başarılı olmasının çok güç olduğu vurgulandı.

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ECB’nin faiz artırımı politikasına göre, bankaların özkaynak getirilerinde yüzde 25'lik düşüş olabileceği uyarısında bulunan UBS, bankaların kredi kullandırmada rekabetle karşılaşacakları ve bilgi teknolojilerindeki yatırımlarını artırmak zorunda kalacaklarını öngördü.

Almanya'da bin 600 banka faaliyet gösterirken,  Fransa ve İngiltere'de 400 banka hizmet veriyor. 

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