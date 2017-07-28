‹ Önceki Haber Uçak bileti kampanyalarında Paris zirvede Uçak bileti kampanyalarında Paris zirvede Sonraki Haber › Konut Fiyat Endeksi yüzde 1,14 arttı Konut Fiyat Endeksi yüzde 1,14 arttı

Dev bankadan dev zarar!

28.07.2017 - 15:30

İngiliz bankası Barclays, Afrika`daki bağlı kuruluşlarının satışından 2.5 milyar sterlin zarar ettikten sonra, yılın ilk altı ayındaki kaybını 1.2 milyar pound (1.57 milyar dolar) olarak açıkladı.

Banka, Barclays Africa Group'un yüzde 33 hissesinin satışında 1.4 milyar sterlin zarar ettiğini, ayrıca satışta değer kaybından dolayı 1.1 milyar sterlin daha ödemek zorunda kaldığını bildirdi.

Reuters'in haberine göre Banka, sürdürülen yeniden yapılanma çalışmalarına da son verildiğini açıkladı.Haziran ayında Barclays Africa Group'taki hissesini yüzde 15'e indiren banka, bu kıtada 90 yıldır önde gelen bir isim olarak sürdürdüğü faaliyetine son vererek önceliğini İngiltere ve ABD'deki faaliyetlere yöneltmiş oluyor.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Afrika'daki varlıkları gibi, diğer istenmeyen varlıkların satışında yaşanan zararlar CEO Jes Stanley'in kararıyla girişilen yeniden yapılanma çalışmalarının da yarattığı maliyeti ortaya koydu. Stanley yaptığı yazılı açıklamada, bu iki kararla "Barclays Group içindeki yeniden yapılanmanın da sona erdiğini" söyledi. Barclays hisseleri bugün TSİ 1000 itibariyle yüzde 1.3 değer kaybetti.


Etiketler

‹ Önceki Haber Uçak bileti kampanyalarında Paris zirvede Uçak bileti kampanyalarında Paris zirvede Sonraki Haber › Konut Fiyat Endeksi yüzde 1,14 arttı Konut Fiyat Endeksi yüzde 1,14 arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.700 Değişim: -0,64% Hacim : 4.454 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 107.577 28.07.2017 Yüksek 108.299
Açılış: 108.299
3,5284 Değişim: -0,22%
Düşük 3,5270 28.07.2017 Yüksek 3,5409
Açılış: 3,53635
4,1488 Değişim: 0,38%
Düşük 4,1268 28.07.2017 Yüksek 4,1552
Açılış: 4,13325
144,04 Değişim: 0,61%
Düşük 142,91 28.07.2017 Yüksek 144,24
Açılış: 143,16
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.