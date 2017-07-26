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Dev banka müşterilerinin bilgileri çalındı

26.07.2017 - 12:30

UniCredit son 10 ayda 4 kez siber saldırı atlattığını belirterek 400 bin müşterisinin kişisel bilgilerinin ve bankacılık bilgilerinin çalındığını ancak şifrelerin korunduğunu belirtti.

İtalya'nın en büyük bankası UniCredit bugün yaptığı açıklamayla 400 bin müşterisine ait verinin siber saldırı altında olduğunu belirtti. Kişisel verilerin yanı sıra banka hesap detaylarına da siber saldırı sayesinde erişildiği duyuruldu. Şirketin toplam müşteri mevduatı 438 milyar dolar.

Öte yandan, UniCredit yetkilileri müşterilere ait şifreletin çalınmadığını vurguladı. UniCredit böylelikle son 10 ayda 4. kez bilgisayar korsanlarının saldırısına maruz kalmış oldu. 2016 eylül ve ekim aylarında siber saldırı atlatan İtalyan bankacılık devi, bu yıl da haziran ve temmuz aylarında iki kez hackerların hedefi oldu.

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UniCredit tarafından yapılan açıklamada siber saldırının dışarıdaki bir ticari ortak üzerinden geldiği de belirtilirken, isim verilmedi. Ayrıca, saldırının nasıl gerçekleştiği, verilere tam anlamıyla hangi yolla erişildiği ve yetkililerin ne zaman saldırının farkına vardığına dair bir bilgi de sunulmadı. 

Sadece şu açıklamaya yer verildi:

Bankamız, bu tür saldırı girişimlerinin tekrarını önlemek için tüm önlemleri süratle almıştır. UniCredit Siber saldırı haberinin ardından UniCredit hisselerinde yüzde 1 oranında bir düşüş gözlemlendi. Hisse fiyatları 17 euro eşiğinin altına indi.

UniCredit 17 ülkede 8500 şubeyle hizmet veriyor ve 120 bine yakın çalışanı bulunuyor. İtalyan bankacılık devi 2016 mali yılında 11.8 milyar euro kâr açıklamıştı. Şirket 881 milyar euro toplam varlığa sahip.


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