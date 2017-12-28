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Dev AVM 1.4 milyara satıldı

28.12.2017 - 09:32

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi sınırları içinde yer alan en büyük özel gayrimenkul projesi Metropol İstanbul’daki alışveriş merkezi satıldı.

Projedeki 103 bin metrekare satılabilir alana sahip alışveriş merkezini Kefeli-Dekorsel İş Ortaklığı satın aldı. Dekorsel şirketi EYG Grup İcra Kurulu BaşkanıÖmer Faruk Çelik’e ait. Çelik, Kefeli Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sabri Kefeli ile yüzde 50-50 ortak oldu. Ortaklar alışveriş merkezini 2018’de açmayı ve ortak işletmeyi planlıyor. 471 bağımsız bölümden oluşan alışveriş merkezi için KDV dahil 1 milyar 361 milyon 898 bin lira bedel ödendi. Söz konusu satışın 587 milyon 658 bin 987 lirası Emlak Konut payı olarak belirlendi. Emlak Konut tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada 114 bin 347 bin 500 lirasının peşin kalanın 27 eşit taksitle ödeneceği belirtildi.

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TESLİMLER GECİKTİ

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre;TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO’ya ait 99 bin metrekare arsa üzerinde hasılat paylaşım modeli ile hayata geçirilen proje için düzenlenen ihaleyi 2011 yılında Çalık Holding’in şirketi GAP İnşaat ve Varyap ortaklığı kazanmıştı. Projenin yüzde 43.15’i Emlak Konut GYO, geri kalan yüzde 56.85’i ise eşit paylaşımla Varyap-Gap İnşaat Ortak Girişimi’ne aitti. Varyap hisselerini geçtiğimiz yıllarda Albarakatürk bankasına devretmişti.

Kefeli, Emlak Konut, GAP ve Albaratürk’ün paylarının satın alarak AVM’nin sahibi oldu. Proje geciken teslim tarihi ile de sıkça gündeme geldi. Teslimlerin Temmuz 2015’de yapılması planlanırken 2018’e kadar sarktı. Metropol İstanbul’un tanıtımında şarkıcı Jennifer Lopez’e yer verilmiş 2012 yılında Lopez’in projeden ev aldığı duyurulmuştu. Şarkıcıya Metropol İstanbul projesinin satış ofisinde Osmanlı motifleriyle süslü 200 yıllık altın bir anahtar hediye edilmişti.

Metropol İstanbul projesinin konut bölümünde 156 adet bağımsız bölümü Ocak 2017'de 148 milyon 727 bin bedelle Emlak Konut satın almıştı.


Etiketler

  • alışveriş merkezi
  • Kefeli-Dekorsel İş Ortaklığı
  • Emlak Konut
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