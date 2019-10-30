‹ Önceki Haber Volkswagen 14.8 milyar Euro kar açıkladı Volkswagen 14.8 milyar Euro kar açıkladı Sonraki Haber › Bakan Albayrak: Toparlanma güçlü şekilde sürüyor Bakan Albayrak: Toparlanma güçlü şekilde sürüyor

Deutsche Bank'tan 832 milyon Euro zarar

30.10.2019 - 13:12
Deutsche Bank'tan 832 milyon Euro zarar | Ekonomi Haberleri

Deutsche Bank'ın üçüncü çeyrek zararı, yeniden yapılanma ve bazı birimlerde gelirlerin düşmesinin etkisiyle 832 milyon Euro olarak gerçekleşti.

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasalardaki yaklaşık 778 milyon Euro'luk beklentiye karşın 832 milyon Euro zarar etti. Temmuz-eylül dönemine ait zararda, yeniden yapılanma maliyeti ve tahvil biriminde gelirlerin yüzde 13’lük düşüşü etkili oldu.

2018 yılının üçüncü çeyreğinde 229 milyon Euro kar açıklayan Deutsche Bank'ın, 2019'un ilk çeyreğindeki net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 201 milyon Euro olarak gerçekleşmişti. Fakat banka yılın ikinci çeyreğinde piyasalardaki yaklaşık 1,8 milyar Euro'luk beklentiye karşın 3,15 milyar Euro zarar açıklamıştı.

##$HABER_1458254$##

Nisan-haziran döneminde ortaya çıkan zararda, 3,4 milyar Euro tutarındaki yeniden yapılanma maliyeti etkili olmuştu.

Deutsche Bank Grubu'nun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net geliri ise 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 15 düşerek 5,3 milyar Euro oldu. Beklenti net gelirin 5,6 milyar Euro olması yönündeydi. Banka, gelirdeki düşüşüne sebep olarak bankanın hisse senedi piyasasından çıkma kararını gösterdi.

1870’te kurulan Deutsche Bank, 8 Temmuz'da kapsamlı yeniden yapılandırmaya giderek 2022'ye kadar 18 bin çalışanının işten çıkarılacağını duyurmuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.692 Değişim: -1,15% Hacim : 6.941 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.504 30.10.2019 Yüksek 99.666
Açılış: 98.921
5,7067 Değişim: -0,54%
Düşük 5,6996 30.10.2019 Yüksek 5,7709
Açılış: 5,7375
6,3613 Değişim: -0,25%
Düşük 6,3394 30.10.2019 Yüksek 6,4174
Açılış: 6,377
274,32 Değişim: -0,06%
Düşük 272,68 30.10.2019 Yüksek 276,40
Açılış: 274,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.