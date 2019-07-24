Deutsche Bank zarar açıkladı | Ekonomi Haberleri

Deutsche Bank ikinci çeyrekte 3.1 milyar euro zarar açıkladı.

Deutsche Bank'ın açıkladığı ikinci çeyrek kazanç verilerine göre, bankanın nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğinde, yapılan 3.4 milyar Euro'luk masraflar etkisiyle 3.1 milyar Euro zarar ettiği açıklandı.

Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing açıklanan 3.1 milyar Euro'luk zarar sonrasında dünya çapında 18 bin çalışanın işine son vererek masrafları azaltma yoluna gidileceğini söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

Deutsche Bankı değiştirmek için önemli adımlar arttık ve atılan adımların neticelerini ikinci çeyrek raporumuzda gördük. Planlanan değişimin maliyetlerini ayrı tuttuğumuzda kazançlarımızın yatay ya da hafif yükselişte olduğunu söyleyebiliriz.

Deutsche Bank'ın gelirleri yüzde 5.9 düşüşle 6.2 milyar Euro'ya gerilerken, faiz dışı masrafları yıllık yüzde 20.8 artışla 7 milyar Euro'ya yükseldi. Bankanın gelir vergisi giderleri yüzde 16.4 artışla 2.2 milyar Euro'ya yükseldi.