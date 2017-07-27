Deutsche Bank kârı beklentileri aştı

Deutsche Bank ikinci çeyrekte 466 milyon euro ile beklentilerin üzerinde net kâr etti.

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın ikinci çeyrek net kârı azalan hukuki giderlerin sabit getirili menkul kıymet gelirlerindeki azalmayı telafi etmesiyle beklentileri aşarak 466 milyon euroya yükseldi. Reuters anketine katılan uzmanlar Deutsche Bank'ın 273 milyon euro net kâr edeceğini tahmin ediyorlardı. Banka geçen yıl aynı çeyrekte sadece 20 milyon euro kâr edebilmişti.

Bankanın kârının büyük bölümünü sağlayan tahvil işlem biriminden gelirler yüzde 12 azaldı.

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Deutsche Bank CEO'su John Cryan, yaptığı yazılı açıklamada, "Güçlü iyileşmeye rağmen mevcut kârlılık uzun dönemli hedeflerimizin altında kalmaktadır. Gelirlerin tamamına bakıldığında istediğimiz kadar güçlü değildir, bu da büyük ölçüde müşterilerimizin sermaye piyasalarındaki aktivitelerinin azalmasından kaynaklanmaktadır" dedi

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