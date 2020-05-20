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Deutsche Bank devlet desteği almadan krizini aşmak istiyor

20.05.2020 - 17:34
Deutsche Bank devlet desteği almadan krizini aşmak istiyor | Ekonomi Haberleri

Deutsche Bank’ın Alman devletinden destek almadan koronavirüs salgınının sebep olduğu krizle başa çıkmak istediği bildirildi.

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın Kovid-19 salgını nedeniyle elektronik ortamda yapılan yıllık genel kurul toplantısında konuşan bankanın Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, hissedarların bankanın koronavirüs salgını ile başa çıkmak için devlet yardımına ihtiyaç duyacağı yönündeki endişelerini gidererek, bankanın birkaç yıl öncesine göre çok daha güçlü konumda olduğunu söyledi.

Sewing, hissedarların devlet yardımı ihtiyacı olup olmadığı konusunda sorularını cevaplarken “Sağlam sermaye tabanı ve likidite ile birlikte stratejik yeniden düzenlememiz sayesinde, Deutsche Bank bugün birkaç yıl öncesine göre çok daha güçlü bir konumda bulunuyor. Bu nedenle, mevcut ortamın sebep olduğu zorlukları aşmak için iyi bir donanıma sahibiz. ”ifadesini kullandı.

Bankasının birleşme ve satın almalarda “aktif bir rol” oynamak istediğini vurgulayan Sewing, “Avrupa konsolidasyonunda öncü bir rol oynamak istiyorsak bugünden daha karlı olmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

HİSSELERİ DEĞER KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

2009 finansal krizden bu yana toparlanmaya çalışan banka geçen yıl 5,7 milyar avro zarar açıklamıştı. Bu bankanın üst üste beşinci yıllık zararı olarak kayıtlara geçmişti.

Zarar açıklamasından sonra gelen eleştiriler karşısında Deutsche Bank ücret sistemini revize edeceğini açıklamıştı.

Bazı analistler ve yatırımcılar Kovid-19 salgınının bankanın yeniden yapılandırma çabalarını durdurabileceğinden endişe ettiği de ifade ederek, devlet yardımına ihtiyacı olabileceği endişesi taşıyordu.

1870’te kurulan Deutsche Bank, 2022'ye kadar 18 bin çalışanının işten çıkarılacağını duyurmuştu. Bankanın hisseleri, Kovid-19 salgının etkisiyle 14 Şubat 2020’den beri yüzde 33’den fazla değer kaybederek 6,71 avroya geriledi. 14 Şubat 2020’de bankanın hissesi 10,16 avro seviyesinde işlem görüyordu.

 


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