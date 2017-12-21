Deutsche Bank bin kişiyi işten çıkaracak

Deutsche Bank ile Postbank entegrasyonu sonrası bin kişi işten çıkarılacak.

Deutsche Bank, Postbank ile planlanan entegrasyonun tamamlanması sonrasında bin kadar çalışanı işten çıkaracağını bildirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre; çalışan sayısı Deutsche Bank'ta 250, Postbank'ta ise 750 kişi azaltılacak

Açıklamada, işten çıkarmaların gönüllülük esasına göre yapılacağı ve çalışanlara sunulan teklifi kabul etmeleri için Ekim 2018'e kadar zaman verileceği kaydedildi.

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