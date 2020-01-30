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Deutsche Bank 5 yıldır üst üste zarar açıkladı

30.01.2020 - 16:26 | Son Güncelleme :
Deutsche Bank 5 yıldır üst üste zarar açıkladı | Ekonomi Haberleri

Deutsche Bank, 2019 yılında 5.7 milyar Euro ile art arda beş yıldır zarar açıkladı.

Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank yeniden yapılandırma planı maliyetinin kazancını olumsuz etkilemesiyle 2019 yılında 5.7 milyar Euro ile beklentilerin üzerinde zarar açıkladı. Banka böylece art arda beşinci kez yıllık zarar açıkladı. Analistler Deutsche Bank'ın 2019'da 5 milyar Euro zarar açıklamasını bekliyorlardı.

Usulsüzlük skandalları, yıllardır dünyanın önde gelen yatırım bankalarından olmak amacıyla ABD'li yatırım bankalarıyla rekabet eden Deutsche Bank'ın bu amacına ulaşamaması ve Commerzbank ile birleşme planlarının başarısız olması, Deutsche Bank'ın 10 yıldan daha önceki küresel finansal krizin ardından hala toparlanmaya çalıştığını gösteriyor.

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Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing yönetimi Temmuz'da yaptığı açıklamada 7.4 milyar Euro maliyeti olacak yeniden yapılanma planı kapsamında 18 bin kişiyi işten çıkaracaklarını, yatırım bankacılığı faaliyetlerinin çapını daraltacaklarını ifade etmişti. Ancak bu çabalar yavaşlayan küresel ekonomi ve Euro bölgesinin son derece düşük faiz oranları nedeniyle sekteye uğradı.

Deutsche Bank dördüncü çeyrekte analistlerin 1 milyar Euro zarar beklentilerini aşarak 1.6 milyar Euro zarar açıkladı.

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