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Deutsche Bank 350 milyar dolarlık hamle

25.07.2017 - 16:16

Deutsche Bank, Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı alan Birleşik Krallık'ta bulunan 350 milyar dolarlık varlığını Frankfurt'a taşımayı gözden geçiriyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının ardından Alman bankacılık devi Duetsche Bank, Londra operasyonlarını küçültme planları yapıyor. Bu kapsamda, banka CEO'su John Cryan'ın enerji devi Exxon-Mobil'in Birleşik Krallık'ta biriken varlıklarını da ülke dışına çıkartmak istediği belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre, Londra'dan Frankfurt'a transferi düşünülen toplam miktar 350 milyar dolar civarında. Exxon Mobil, piyasaların dünkü kapanışına göre yaklaşık 335 milyar dolar marka değerine sahip.

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2018 YILINDA BAŞLAYACAK

Deutsche Bank yönetimi hiçbir şey yapmamaktansa hazırlık olmanın daha iyi olacağını daha önce John Cryan'ın açıklamalarıyla ifade etmişti.

Plan uygulamaya konursa 350 milyar dolarlık transferin Eylül 2018'de başlaması ve tüm varlıkların 2019 mart ayında Frankfurt'a taşınarak sonlanması bekleniyor. 

Deutsche Bank, daha önce de Brexit'in onaylanmasının ardından 4000 istihdamı Birleşik Krallık dışına, Franfkurt'a taşıyabileceğini belirtmişti.

Firmanın Britanya'da 12 bin çalışanı bulunuyor. Bankanın uluslararası piyasalardaki hisseleri gelişmelerin ardından yüzde 2.5 oranında yükseldi.


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