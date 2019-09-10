Denizli Cam teşvik belgesi için başvuracak | Ekonomi Haberleri

Denizli Cam teşvik belgesi için başvuracak
Denizli Cam, 2 nolu fırının tamir ve modernizasyonu için teşvik belgesine başvuracak.
Denizli Cam 2 numaralı fırın soğuk tamiri ve buna bağlı yenileme ve modernizasyon konularında 2019 ve 2020 yıllarında toplam 37.06 milyon lira tutarındaki yatırım planlaması için teşvik başvurusunda bulunacağını duyurdu.
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Şirket KAP'a yaptığı açıklamada yatırım teşvik belgesi için Sanayi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü bünyesinde gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtti.
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