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Denizli Cam teşvik belgesi için başvuracak

10.09.2019 - 10:13 | Son Güncelleme :
Denizli Cam teşvik belgesi için başvuracak | Ekonomi Haberleri

Denizli Cam, 2 nolu fırının tamir ve modernizasyonu için teşvik belgesine başvuracak.

Denizli Cam 2 numaralı fırın soğuk tamiri ve buna bağlı yenileme ve modernizasyon konularında 2019 ve 2020 yıllarında toplam 37.06 milyon lira tutarındaki yatırım planlaması için teşvik başvurusunda bulunacağını duyurdu.

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Şirket KAP'a yaptığı açıklamada yatırım teşvik belgesi için Sanayi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü bünyesinde gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtti.


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