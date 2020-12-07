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Denizbank'a 780 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

07.12.2020 - 18:00
Denizbank'a 780 milyon dolarlık sendikasyon kredisi | Ekonomi Haberleri

Denizbank 367 gün vadeli toplam 780 milyon dolar tutarında iki dilimli sendikasyon kredisi sağladı.

Denizbank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre sendikasyonda yenileme oranı yüzde 115 olurken, 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti Libor artı yüzde 2.5, euro maliyeti ise Euribor artı yüzde 2.25 seviyesinde gerçekleşti.

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Turizm, gemicilik, ihracata yönelik sanayi ve tarım başta olmak üzere dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullandırılacak kredinin işlemine 20 ülkeden toplam 42 banka katıldı.


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