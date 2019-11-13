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DenizBank’tan unvan değişikliği açıklaması

13.11.2019 - 10:34
DenizBank’tan unvan değişikliği açıklaması | Ekonomi Haberleri

DenizBank'ın yüzde 100 iştiraki olan "Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi"nin yeni unvanı "Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi" oldu.

DenizBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Bankamızın yüzde 100 iştiraki olan "Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi"nin (Şirket) unvanı, amacı ve faaliyet konusu ile sermayesi, 1 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısında Esas Sözleşmesinin ilgili maddelerinin değişikliğinin onaylanması ve söz konusu Genel Kurul kararlarının 12 Kasım 2019 tarihinde tescil edilmesi suretiyle değişmiştir. Şirketin yeni unvanı "Hızlıöde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi" olup, Şirket sermayesi 300.000 TL'den 10.000.000 TL'ye çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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