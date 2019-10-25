Denizbank tahsili gecikmiş alacakları sattı | Ekonomi Haberleri

Denizbank, takip hesaplarındaki 204.8 milyon TL tutarlı bireysel ve işletme kredi portföyünü sattı.

Denizbank kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından toplam 204.8 milyon lira tutarlı bireysel ve işletme kredi portföyünü sattığını duyurdu. Bankadan KAP'a yapıln açıklamada, bu kapsamda 140 milyon lira tutarlı bireysel kredi portföyünün Hedef Varlık Yönetim'e, 64.8 milyon lira tutarlı işletme kredi portföyünün de Emir Varlık Yönetim'e satıldığı belirtildi.

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