Denizbank Genel Müdür Yardımcısı istifa etti
Denizbank Kurumsal Ticari ve OBİ Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pala görevinden istifa ederek ayrıldı.
Denizbank Kurumsal Ticari ve OBİ Krediler İdari Takip Grubu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Turan Pala görevinden istifa ederek ayrıldı. Açıklama banka tarafından KAP'a yapıldı.
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