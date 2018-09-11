Demiryolu Almanlara doğru

Alman Der Spiegel dergisinin iddiasına göre Türkiye, Almanya’ya 35 milyar Euro’luk demiryolu ihalesi verdi. Demiryolu projesinin Siemens’in başında olacağı bir konsorsiyum tarafından yapılması bekleniyor.

Almanya’nın önde gelen haber dergilerinden Der Spiegel’den büyük bir iddia geldi. Der Spiegel, Türk hükümetinin ülkedeki demiryollarını Almanya’nın mali ve teknolojik desteğiyle modernize etmeyi planladığını öne sürdü. Hızlı tren hatlarının açılması ve güzergahların yenilenmesi için başlattığı proje hızla devam ederken, projenin uluslararası Alman şirketi Siemens başkanlığındaki bir konsorsiyuma teslim edeceği yazıldı. Proje kapsamında, hızlı tren ağının örülmesinin, demiryollarına modern sinyal tekniğinin yerleştirilmesinin ve eski demiryolu ağının da modernize edilmesinin planlandığı belirtiliyor. Der Spiegel’in haberinde, projenin toplam maliyetinin 35 milyar Euro‘yu bulacağına, yeni trenlerin alımının da bu maliyete dahil olduğuna yer verildi.

FAİZİ DÜŞÜK KREDİ

Der Spiegel, Türk hükümetinin bu doğrultuda üç ay önce Alman hükümetine başvurduğunu ve hükümetlerarası gizli görüşmelerin yürütüldüğünü öne sürdü. Öte yandan Almanya Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Thomas Bareiss’ın eylül ayı sonunda Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyarette de bu konunun gündeme geleceği belirtildi. Görüşmede projenin finansmanının ele alınacağı, Ankara’nın Alman hükümetinden ihracat güvencesi ve faizi düşük kredi istediği öne sürüldü. Proje için belirlenen 35 milyar Euro bedelin Hermes kredisi güvencesi ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) kredisiyle sağlanması da gündemde. Habere göre Alman hükümeti henüz Türk hükümetine proje ile ilgili bir güvence vermemiş olmakla birlikte mali destek konusunda olumlu sinyal verdi.

10 HIZLI TREN SATTI

Haberle ilgili Alman hükümetinden ve Siemens’ten herhangi bir açıklama yapılmazken, Siemens, Nisan ayında Velaro tipi 10 adet hızlı trenin 340 milyon Euro karşılığında Türkiye’ye satılması konusunda Devlet Demiryolları (TCDD) ile anlaşma sağlamıştı.

SIEMENS: HENÜZ ANLAŞMA YAPILMADI

Siemens AG Basın Sözcüsü Ellen Schramke, Türkiye ile Almanya arasında demiryolu projeleri konusundaki görüşmelerin sürdüğüne işaret ederek, “Siemens henüz bir anlaşma imzalamadı. Alman hükümeti ve Türk hükümeti arasında da henüz herhangi bir anlaşmaya varılmadı” dedi.

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