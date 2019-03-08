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DEİK Başkanı Olpak'tan Gümrük Birliği çağrısı

08.03.2019 - 12:48
DEİK Başkanı Olpak'tan Gümrük Birliği çağrısı | Ekonomi Haberleri

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Olpak “Dün, AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması’nın imzalanmasının 24. yıl dönümüydü. Yeni nesil STA'ların imzalandığı bu süreçte, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi noktasında ciddi bir ihtiyacımız olduğunu ısrarlı bir şekilde ifade etmek isterim" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, dün Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması’nın imzalanmasının 24. yıl dönümü olduğunu belirterek, “Yeni nesil STA'ların imzalandığı bu süreçte, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi noktasında ciddi bir ihtiyacımız olduğunu ısrarlı bir şekilde ifade etmek isterim.” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Türkiye-Polonya İş Forumu'nda konuşan Olpak, Polonya’nın, Türkiye'nin Orta Avrupa'daki en önemli ticaret ortağı olduğunu vurguladı ve Varşova yönetiminden Türkiye'nin AB ile olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi konusunda destek istedi.

Olpak, aralarında binlerce kilometre mesafe bulunan Türklerin ve Polonyalıların, geçmişte aynı sınır üzerinde komşuluk yaparak dost olduklarını ifade ederek bu dostluğun kendini ekonomik alanda da gösterdiğini kaydetti.

Dün Avrupa Birliği üyesi 15 ülke ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması’nın imzalanmasının 24. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Olpak, “Yeni nesil STA'ların (Serbest Ticaret Anlaşması) imzalandığı bu süreçte, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi noktasında ciddi bir ihtiyacımız olduğunu ısrarlı bir şekilde ifade etmek isterim. Avrupalı dostlarımızdan da bize bu konuda makul şekilde yaklaşım ve destek sağlamalarını talep ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Polonya'daki Türk iş insanlarının, ülkede bir Türk bankasının kurulması ve iki ülke arasında Ekim 2017'de imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi isteklerinin olduğunu aktaran Olpak, bu konuda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan destek istedi. 


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