‹ Önceki Haber New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı Sonraki Haber › Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi

DEİK Başkanı Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi

17.03.2020 - 17:34
DEİK Başkanı Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi | Ekonomi Haberleri

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararının yerinde olduğunu belirterek, "Küresel boyutta yaşanan sorun nedeniyle ihracatçımızın sıkıntı yaşamaması adına kolaylık sağlayacak tedbirler alınmasının iş dünyasının tüm paydaşlarına nefes aldıracağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

 

DEİK açıklamasında görüşlerine yer verilen Olpak, TCMB Para Politikası Kurulu'nun, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere 19 Mart'taki toplantısını 2 gün öne çekerek hızla aksiyon aldığını kaydetti.

Piyasaların ve reel sektörün beklentileriyle uyumlu olarak politika faizinin 100 baz puanlık bir indirimle yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e düşmesini son derece yerinde bir karar olarak değerlendirdiklerini aktaran Olpak, "Koronavirüs etkisiyle küresel ekonomide yaşanan daralma, reel sektörün likit ihtiyacını da artırıyor. Dolayısıyla sanayicinin, üreticinin ve vatandaşımızın üzerindeki faiz yükünün hafifletilmesi büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

##$HABER_1460755$##

"İŞ DÜNYASINI RAHATLATAN ADIMLARIN DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Nail Olpak, Merkez Bankası'nın aynı zamanda sadece zorunlu karşılıklarda da yaptığı indirimle reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yaklaşık 5,1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verilmesinin önünü açmasını da ayrıca önemsediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Ek likidite imkanlarının devreye alınmasıyla reel sektörün ihtiyacı olan kredi akışının sağlanmasının ve küresel boyutta yaşanan sorun nedeniyle ihracatçımızın da sıkıntı yaşamaması adına kolaylık sağlayacak tedbirler alınmasının iş dünyasının tüm paydaşlarına nefes aldıracağını düşünüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız da bugün aldığı kararla yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan'a kadar uzattı. Bu da ekonomi yönetimimizin ortak akılla hareket ederek eş zamanlı ve çok katmanlı bir aksiyon planını hayata geçirdiğini gösteriyor. Siyasi iradenin ve ekonomi yönetimimizin, hızlı karar alma mekanizmasıyla önümüzdeki günlerde de sanayicilerimizi, KOBİ'lerimizi ve iş dünyasını rahatlatan adımlar atmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Birlikte her zamanki gibi el ele vererek ve en önemlisi 'öncelikle sağlık' diyerek bu zor günleri atlatacağımıza inanıyoruz."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
87.004 Değişim: 0,26% Hacim : 1.691 Mio.TL Son veri saati : 10:46
Düşük 84.303 18.03.2020 Yüksek 87.825
Açılış: 84.777
6,4510 Değişim: 0,82%
Düşük 6,3873 18.03.2020 Yüksek 6,4575
Açılış: 6,3986
7,0940 Değişim: 0,82%
Düşük 7,0187 18.03.2020 Yüksek 7,1109
Açılış: 7,0365
311,50 Değişim: -0,96%
Düşük 310,39 18.03.2020 Yüksek 318,11
Açılış: 314,52
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.